Vizită neașteptată la unitatea militară: Urs semnalat în incinta bazei, autoritățile au activat sistemul RO-ALERT

"Informaţia pe care o avem momentan este că prezenţa animalului a fost semnalată în interiorul unităţii militare UM 01048 - Vânători de Munte. (...) Procedura standard în astfel de situaţii este monitorizarea prezenţei şi comportamentului animalului de la distanţă de către personal militar din cadrul IJJ şi prezenţa echipajului de prim-ajutor SMURD la locaţia semnalării", au precizat, pentru AGERPRES, reprezentanţii Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Covasna.



Directorul Direcţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Gheorghe Neagu, a declarat, pentru AGERPRES, că în ultima perioadă s-a intensificat prezenţa urşilor în zonele locuite de oameni, autorităţile fiind nevoite să intervină inclusiv pentru alungarea unui urs din incinta Spitalului de Cardiologie din staţiunea Covasna.



"În ultima vreme s-au înmulţit atacurile. De exemplu, aseară (duminică seara - n.r.) era în Comandău o ursoaică cu trei pui, care a fost alungată. La Covasna, echipajul care a mers a alungat ursul de la Spitalul de Cardiologie. La unitatea militară din Sfântu Gheorghe se pare că e o ursoaică cu doi pui, care tot apare şi pentru care s-a primit acum RO-ALERT. (...) Săptămâna trecută a fost extras un urs la Moacşa, care a omorât nişte animale şi nu a putut fi alungat, s-a tot întors înapoi. Şi a mai fost extras un urs şi la Covasna. Deci, cei care devin agresivi şi răi sunt recoltaţi pe cota de intervenţie, pentru că nu avem încotro. (...) De regulă, după ce sunt extraşi, e linişte pentru o perioadă de timp, după care apar alţii", a spus, luni, Gheorghe Neagu.



El a adăugat că Parlamentul a aprobat recent cotele de prevenţie şi intervenţie, respectiv numărul de urşi care pot fi împuşcaţi la nivel naţional, iar legea a fost trimisă preşedintelui României spre promulgare.



Potrivit acestuia, judeţului Covasna i-a fost repartizată o cotă de prevenţie de 86 de urşi, fiind numărul maxim de urşi ce vor putea fi împuşcaţi în cele 36 de fonduri de vânătoare.



Prefectul judeţului Covasna, Raduly Istvan, a salutat recent această măsură, menţionând că mărirea cotei cu 32 de exemplare faţă de anul trecut, de la 54 la 86, era absolut necesară în condiţiile în care numărul urşilor a crescut foarte mult.



"În anul 2005 a fost finalizată Evaluarea genetică a populaţiei de urşi bruni (...), care estimează o populaţie de aproximativ 11.500 de exemplare la nivel naţional. Această valoare depăşeşte semnificativ nivelul optim stabilit de către specialiştii în cinegetică şi biodiversitate prin Planul Naţional de Acţiune pentru Conservarea Ursului Brun, respectiv de circa 4.000 de exemplare, raportat la cei 69.000 de kilometri pătraţi de habitat adecvat. Dacă noi facem nişte calcule, rezultă că unui exemplar de urs ar trebui să îi revină, în medie, o suprafaţă de 1.725 de hectare de habitat. În judeţul nostru avem 180.000 de hectare de pădure, iar, dacă facem acest calcul, atunci în judeţul Covasna ar trebui să avem 104 exemplare de urs. Iar domnul director de la Mediu, domnul Neagu, vorbeşte despre peste 2.300 de exemplare de urs în judeţul Covasna. Deci, în judeţ avem mai mult de jumătate din cât ar trebui să avem pe plan naţional. Repet, habitatul judeţul Covasna este de 180.000 de hectare teren forestier, ar trebui să avem 104 exemplare şi avem peste 2.300 de exemplare. (...) Aşadar, această dublare a cotei de vânătoare la urşi chiar era necesară, nu numai binevenită", a spus Raduly Istvan, într-o conferinţă de presă.

AGERPRES