Adolescent urmărit zeci de kilometri de polițiști. El a abandonat mașina și s-a aruncat într-un râu

Doi adolescenți au fost reținuți după o urmărire ca în filme în apropierea orașului Nisa din Franța, conform Le Figaro. Mașina care nu a oprit la semnalele agenților de poliție a fost urmărită zeci de kilometri. Incidentul a avut loc noaptea. Mașina urmărită a ajuns în unele zone la viteza de 200 km/h.

Potrivit unei surse din Poliție, șoferul în vârstă de 15 ani și pasagerul de 19 ani au abandonat mașina și s-ar aruncat în râul Var. Unul era „la suprafață”, iar celălalt „plutea în derivă în aval”, au relatat polițiștii. Cei doi au fost reținuți.

„Pentru a se sustrage forțelor de ordine, șoferul și-a asumat numeroase riscuri, punându-și în pericol propria viață, dar și viața altor participanți la trafic. După un accident, din fericire soldat doar cu pagube materiale, cele două persoane care au fugit au încercat să scape sărind în râul Var”, a confirmat Laurent Hottiaux, prefectul Alpilor Maritimes, pe contul său de socializare. Prefectul a lăudat „intervenția exemplară” a polițiștilor.

Conform primelor informații, adolescentul de la volan este cunoscut autorităților. De asemenea, în vehiculul abandonat a fost descoperit un pistol, a relatat sindicatul poliției Alliance. Cazul este acum gestionat de parchetul din Nisa.

(sursa: Mediafax)