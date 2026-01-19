x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Adolescent urmărit zeci de kilometri de polițiști. El a abandonat mașina și s-a aruncat într-un râu

Adolescent urmărit zeci de kilometri de polițiști. El a abandonat mașina și s-a aruncat într-un râu

de Redacția Jurnalul    |    19 Ian 2026   •   23:45
Adolescent urmărit zeci de kilometri de polițiști. El a abandonat mașina și s-a aruncat într-un râu
Sursa foto: Un adolescent de 15 ani a gonit cu 200 km/h și apoi a sărit într-un râu

Un adolescent de 15 ani, aflat la volanul unei mașini, a fost urmărit zeci de kilometri de polițiștii francezi. Tânărul și un însoțitor au încercat să scape de polițiști abandonând mașina și aruncându-se într-un râu. Până la urmă ei au fost reținuți.

Doi adolescenți au fost reținuți după o urmărire ca în filme în apropierea orașului Nisa din Franța, conform Le Figaro. Mașina care nu a oprit la semnalele agenților de poliție a fost urmărită zeci de kilometri. Incidentul a avut loc noaptea. Mașina urmărită a ajuns în unele zone la viteza de 200 km/h.

Potrivit unei surse din Poliție, șoferul în vârstă de 15 ani și pasagerul de 19 ani au abandonat mașina și s-ar aruncat în râul Var. Unul era „la suprafață”, iar celălalt „plutea în derivă în aval”, au relatat polițiștii. Cei doi au fost reținuți.

„Pentru a se sustrage forțelor de ordine, șoferul și-a asumat numeroase riscuri, punându-și în pericol propria viață, dar și viața altor participanți la trafic. După un accident, din fericire soldat doar cu pagube materiale, cele două persoane care au fugit au încercat să scape sărind în râul Var”, a confirmat Laurent Hottiaux, prefectul Alpilor Maritimes, pe contul său de socializare. Prefectul a lăudat „intervenția exemplară” a polițiștilor.

Conform primelor informații, adolescentul de la volan este cunoscut autorităților. De asemenea, în vehiculul abandonat a fost descoperit un pistol, a relatat sindicatul poliției Alliance. Cazul este acum gestionat de parchetul din Nisa.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: urmărire masina politisti
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri