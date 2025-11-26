Urs mort după ce a fost prins într-un laţ în comuna Gornet, cercetări pentru braconaj

"La data de 26 noiembrie a.c., în jurul orei 06:15, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova au fost sesizaţi, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, cu privire la faptul că, pe raza comunei Gornet, un exemplar de urs se afla imobilizat în gardul împrejmuitor al unui imobil. La faţa locului s-a deplasat de urgenţă o echipă specializată, constituită conform O.U.G nr. 81/2021, care a procedat la aplicarea măsurilor specifice de tranchilizare, în vederea extragerii în condiţii de siguranţă a animalului sălbatic. Ulterior efectuării procedurii de tranchilizare, s-a constatat decesul exemplarului de urs", a transmis Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, la solicitarea, AGERPRES.



Potrivit sursei citate, cercetările efectuate în acest caz au arătat că animalul era prins într-un laţ montat de un bărbat din localitate, care ar fi înregistrat anterior pagube cauzate de atacuri asupra unor animale domestice ce îi aparţineau.



Exemplarul de urs a fost predat, în custodie, paznicului de vânătoare din cadrul Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi.



Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor de fapt şi de drept ale evenimentului, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de braconaj.

