Utilajele de deszăpezire acționează pe șosele din județele Prahova și Argeș

de Redacția Jurnalul    |    09 Apr 2026   •   11:16
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că utilajele de deszăpezire acționează joi pe șosele din județele Prahova și Argeș. În zonele menționate ninge.

Conform CNAIR, utilajele cu lamă și material antiderapant acționează joi pe DN1 și DN1A, în județul Prahova. Acolo ninge și s-a format un strat de zăpadă.

De asemenea, ninge în zona înaltă a județului Argeș. Urilajele de deszăpezire intervin pe DN7C ~ Transfăgărășan.

Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu atenție și adapteze viteza la condițiile de drum.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
