Jurnalul.ro Ştiri Locale Veste importantă pentru bucureșteni. Ce spune Termoenergetica despre furnizarea căldurii în locuințe?

de Redacția Jurnalul    |    15 Apr 2026   •   12:00
Termoenergetica a oprit furnizarea căldurii în locuițele din Capitală.

Compania Termoenergetica București a anunțat, miercuri, că sezonul de încălzire 2025–2026 s-a încheiat, iar furnizarea agentului termic pentru încălzire a fost oprită.

Societatea a informat că furnizarea energiei termice pentru încălzire către consumatorii racordați la sistemul centralizat de termoficare din București a fost oprită, în urma parcurgerii etapelor de reducere treptată a temperaturii agentului termic și de închidere a instalațiilor aferente.

Măsurile au fost aplicate progresiv pentru a asigura o tranziție controlată.

Decizia de oprire a încălzirii a fost luată în conformitate cu prevederile legale, conform cărora sistarea furnizării se realizează după trei zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depășește +10°C în intervalul orar 20.00 – 06.00.

Cu toate acestea, temperaturile nocturne s-au situat constant sub  +10°C iar prognozele meteo arată că acestea se vor menține sub această valoare și în următoarele săptămâni. 

