Viitură la Tulcea: Circulație restricționată pe DJ 222A, între Nifon și Hamcearca

de Redacția Jurnalul    |    08 Oct 2025   •   22:53
O viitură pe șosea restricționează, miercuri seara, circulația rutieră pe drumul național DJ 222A, între localitățile Nifon și Hamcearca din județul Tulcea, au anunțat reprezentanții Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Tulcea.

La fața locului se află Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, împreună cu un echipaj din cadrul Poliției Rutiere, pentru gestionarea situației și asigurarea măsurilor de siguranță în zona afectată.

Centrul de Comunicare și Informare Publică a CJSU Tulcea cere populației să evite deplasările în zonă până la remedierea situației și să respecte indicațiile forțelor aflate la fața locului.

Viitura s-a produs în contextul fenomenelor meteorologice severe care au afectat mai multe zone din țară în ultimele zile.

Autoritățile vor anunța când circulația pe DJ 222A va fi redeschisă complet.

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: viitura Tulcea
