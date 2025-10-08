Viitură la Tulcea: Circulație restricționată pe DJ 222A, între Nifon și Hamcearca

La fața locului se află Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, împreună cu un echipaj din cadrul Poliției Rutiere, pentru gestionarea situației și asigurarea măsurilor de siguranță în zona afectată.

Centrul de Comunicare și Informare Publică a CJSU Tulcea cere populației să evite deplasările în zonă până la remedierea situației și să respecte indicațiile forțelor aflate la fața locului.

Viitura s-a produs în contextul fenomenelor meteorologice severe care au afectat mai multe zone din țară în ultimele zile.

Autoritățile vor anunța când circulația pe DJ 222A va fi redeschisă complet.

(sursa: Mediafax)