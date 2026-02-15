Jurnalul.ro › Ştiri › Locale › Un nou caz de violență domestică. Intervenție de urgență a poliției în Târgu Lăpuș Un nou caz de violență domestică. Intervenție de urgență a poliției în Târgu Lăpuș

Sursa foto: jurnalul/Polițiștii au stabilit că o tânără în vârstă de 21 de ani ar fi fost agresată fizic și amenințată de către soțul său

Polițiștii din Târgu Lăpuș au emis, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, un ordin de protecție provizoriu și au întocmit dosar penal, după ce au fost sesizați cu privire la un caz de violență domestică.