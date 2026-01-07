28,7 milioane de lei pentru modernizarea parcării etajate de la Aeroportul Otopeni

Valoarea contractului se ridică la 28,7 milioane de lei, fără TVA, iar lucrările vizează refaceri finisajelor interioare și exterioare, reabilitarea hidroizolațiilor, conformarea la foc a clădirii existente și consolidarea structurii.

Parcarea supraterană are o capacitate de aproape 700 de locuri și se desfășoară pe o suprafață construită de 6.226 mp, fiind organizată pe trei niveluri.

În prezent, parcarea prezintă degradări semnificative, atât la nivelul structurii, cât și la nivelul straturilor superioare (de finisaj) și al fațadelor, degradări datorate, în principal, infiltrațiilor. Lucrările de consolidare și modernizare se vor desfășura pe parcursul a 12 luni.