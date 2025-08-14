A murit Alexandru Mezei, directorul Autorității Navale Române

Alexandru Mezei se afla internat de mai multe luni în spital, la Institutul Fundeni din București, Secția de Nefrologie Clinică

"Plecat dintre noi astăzi, în ajun de Sfânta Maria, lasă în urmă nu doar o instituție mai puternică, ci și o familie profesională unită prin respectul și dragostea pe care le-a cultivat cu generozitate.

Marea a fost pentru el nu doar locul de muncă, ci marea sa pasiune, iar profesia de navigator – o chemare nobilă, pe care a slujit-o cu devotament și onoare toată viața.

Îi vom păstra mereu vie amintirea și vom continua să ne inspirăm din exemplul său.

Dumnezeu să îl odihnească în pace și să îi așeze sufletul în lumină."

