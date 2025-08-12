Un cal bătut cu cruzime de stăpân a fost salvat de polițiști. Proprietarul a primit o amendă usturătoare

Intervenția a avut loc după o sesizare primită prin SNUAU 112. În urma verificărilor, proprietarul animalului a fost amendat cu 6000 de lei, în baza Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Sunt făcute cercetări pentru rănirea cu intenție a unui animal, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș.

Autoritățile reamintesc proprietarilor obligația de a asigura animalelor hrană, apă, adăpost și îngrijiri medicale, atrăgând atenția că nerespectarea acestor cerințe poate duce la confiscarea animalului și sancțiuni.

(sursa: Mediafax)