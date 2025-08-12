x close
Un cal bătut cu cruzime de stăpân a fost salvat de polițiști. Proprietarul a primit o amendă usturătoare

de Redacția Jurnalul    |    12 Aug 2025   •   17:45
Un cal din Vălenii Lăpușului, județul Maramureș, ținut în condiții improprii și cu urme vizibile de violență, a fost ridicat de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor și plasat într-un adăpost al unei asociații de protecție a animalelor.

Intervenția a avut loc după o sesizare primită prin SNUAU 112. În urma verificărilor, proprietarul animalului a fost amendat cu 6000 de lei, în baza Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Sunt făcute cercetări pentru rănirea cu intenție a unui animal, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș.

Autoritățile reamintesc proprietarilor obligația de a asigura animalelor hrană, apă, adăpost și îngrijiri medicale, atrăgând atenția că nerespectarea acestor cerințe poate duce la confiscarea animalului și sancțiuni.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: abuz cal politisti
