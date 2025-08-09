Accident grav pe Centura București. Trei copii vor fi transportați la spital

x close
de Redacția Jurnalul    |    09 Aug 2025   •   19:00
Sursa foto: Hepta

Un accident grav s-a produs sâmbătă, la Glina, pe Centura București. Trei copii și doi adulți vor fi transportați la spital.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN Centura București, în zona localității Glina, județul Ilfov, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme.

În urma impactului sunt cinci victime dintre care trei sunt copii. Toate victimele vor fi transportate la spital.

Circulația rutieră este restricționată. Se estimează că situația va reveni la normal pe parcursul serii.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: accident centura copii
