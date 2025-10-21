Accident în lanț în Capitală: Șoferiță cercetată după ce a fugit de la locul accidentului

x close
de Redacția Jurnalul    |    21 Oct 2025   •   08:40
Sursa foto: Arhiva Jurnalul

O femeie în vârstă de 45 de ani este cercetată de polițiști după ce a provocat un accident în lanț în care au fost rănite două persoane, apoi a părăsit locul faptei fără încuviințarea autorităților, informează Brigada Rutieră.

Incidentul s-a produs marți, în jurul orei 01:50, la intersecția dintre Calea Rahovei cu Strada Mihail Sebastian, unde au fost implicate trei autovehicule. Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112.

Din primele informații, șoferița se deplasa pe Calea Rahovei, dinspre Șoseaua Progresului, când, la intersecția cu Strada Mihail Sebastian, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu două autovehicule care se aflau oprite la semafor, în benzile 1 și 2 de circulație.

După producerea accidentului, femeia a părăsit locul accidentului pietonal, fără încuviințarea poliției sau a procurorului. În urma impactului, două persoane au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

La scurt timp după incident, în urma activităților desfășurate de către polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, conducătoarea auto a fost identificată de polițiștii din cadrul Secției 19 Poliție.

Toți șoferii implicați în accident au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind "zero". Femeia în vârstă de 45 de ani a fost testată preliminar și cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind negativ.

Aceasta a fost transportată la Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici”, unde a refuzat recoltarea unei probe biologice.

Polițiștii Brigăzii Rutiere fac în continuare cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice și vătămare corporală din culpă.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident in lant soferita capitala
