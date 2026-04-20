Act criminal! Otravă de șobolani în mâncarea pentru bebeluși HiPP

Autoritățile cred că substanța a fost introdusă în borcanele de 190 de grame, cu piure de morcovi și cartofi pentru bebeluși de 5 luni, vândute în magazinele lanțului SPAR din Austria. Prima probă pozitivă, care a declanșat alerta, a fost identificată sâmbătă.

Compania respinge ideea unei probleme de producție și indică un posibil act intenționat. „Retragerea de la raft a produselor nu se datorează niciunui defect de produs sau de calitate din partea noastră. Borcanele au părăsit fabrica HiPP în stare perfectă”, au transmis reprezentanții companiei, citați de Associated Press. „Retragerea este legată de un act criminal aflat în prezent în ancheta autorităților”.

Ca măsură de precauție, compania a decis să scoată de pe piață toate borcanele de mâncare pentru bebeluși vândute în magazinele SPAR din Austria, inclusiv din rețelele EUROSPAR, INTERSPAR și Maximarkt. Clienții pot primi rambursarea integrală chiar și fără bon fiscal.

În paralel, comercianții din Slovacia și Cehia au scos de la vânzare toate produsele HiPP de acest tip, extinzând măsurile de siguranță la nivel regional. Un client a semnalat că un borcan părea să fi fost manipulat, însă nimeni nu a consumat produsul.

Poliția austriacă avertizează că produsele suspecte ar putea avea un autocolant alb cu un cerc roșu pe fundul borcanului. Alte indicii includ capace deteriorate sau deja deschise, un miros neobișnuit ori alterat și lipsa zgomotului specific („pop”) la prima deschidere.

Otrava de șobolani conține, de regulă, bromadiolonă, un anticoagulant care împiedică coagularea sângelui, potrivit autorităților sanitare austriece. Ingerarea poate provoca sângerări la nivelul gingiilor sau nasului, apariția de vânătăi sau sânge în scaun. Simptomele nu apar imediat, ci între două și cinci zile după consum.

Autoritățile tratează cazul ca posibil act de sabotaj și continuă investigațiile pentru a stabili cum au fost alterate produsele și dacă există și alte borcane afectate.

(sursa: Mediafax)