Adio vară, a venit echinocțiul de toamnă

În acest moment special, Soarele se va afla exact deasupra ecuatorului, iar orele de lumină și întuneric vor fi egale în întreaga lume.

Fenomenul astronomic marchează sosirea toamnei în emisfera nordică și a primăverii în emisfera sudică. La echinocțiu, Soarele răsare exact în est și apune perfect în vest, iar apusurile și răsăriturile sunt mai rapide decât în mod obișnuit.

„Soarele atinge punctul său cel mai înalt pe ecuator și razele sale cad perpendicular pe axa de rotație a Pământului", explică astrofizicianul Gianluca Masi de la Virtual Telescope. Din acest moment, durata zilei va scădea constant în favoarea nopții în emisfera nordică, până la solstițiul de iarnă din decembrie.

Evenimentul va fi însoțit de un spectacol astronomic deosebit - planeta Saturn va fi vizibilă în cele mai bune condiții, după ce pe 21 septembrie a atins distanța minimă față de Pământ și s-a aflat în opoziție cu Soarele.

Data echinocțiului de toamnă variază între 21 și 24 septembrie din cauza faptului că durata anului solar nu corespunde exact cu timpul necesar Pământului pentru o orbită completă în jurul Soarelui.

Datorită activității solare intense din această perioadă, se preconizează că la latitudini mari pot apărea aurore boreale deosebit de spectaculoase, fenomen cunoscut sub numele de „efectul Russel-McPherron”.

