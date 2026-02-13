x close
Adrian Câciu, după publicarea datelor privind PIB-ul: „Bolojan a băgat România în gard!”

de Redacția Jurnalul    |    13 Feb 2026   •   09:48
Sursa foto: Hepta/Adrian Câciu identifică patru categorii majore de cheltuieli care nu apar în execuția cash

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, spune că „țara este în gard”, după ce INS a anunțat vineri că economia României a înregistrat două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut (PIB).

„Țara este în gard! Contracția este majoră! Iar trimestrul I 2026 este tot pe minus pentru că Bolojan a refuzat aplicarea planului de stimulare economică și adoptarea bugetului în decembrie”, a scris Câciu pe rețelele de socializare.

El îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de aceste rezultate.

„Bolojan a băgat România în gard! Din punctul meu de vedere este cel mai slab premier din istorie. Alții ar fi spus ca e incompetent!”, a adăugat Adrian Câciu.

Institutul Național de Statistică a arătat vineri că, în trimestrul IV 2025, comparativ cu trimestrul III 2025, PIB a scăzut cu 1,9% în termeni reali, pe seria ajustată sezonier. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce și în trimestrul III produsul intern brut a scăzut față de trimestrul II cu 0,2%.

 

(sursa: Mediafax)

