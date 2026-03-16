Restricții de trafic pe Aeroportul Constanța: Zborurile civile, suspendate temporar

Traficul aerian civil va fi suspendat pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu între 20 martie, ora 11.00, și 21 martie, ora 19.30, potrivit unei notificări aeronautice oficiale publicate luni în sistemul internațional de informare pentru aviație.

Măsura apare într-o astfel de informare emisă pentru Aeroportul Mihail Kogălniceanu, prin care autoritățile transmit piloților și operatorilor aerieni date despre restricții sau modificări temporare ale operațiunilor de zbor. Aceste notificări, cunoscute în aviație sub denumirea de NOTAM (Notice to Airmen), sunt folosite la nivel global și sunt publicate prin sistemele de informare aeronautică ale fiecărei țări.

Aeroportul va fi închis traficului aerian obișnuit, dar rămâne disponibil pentru operațiuni speciale sau de urgență. În continuare vor putea opera anumite categorii de zboruri considerate esențiale, precum cele militare, misiunile de căutare și salvare, zborurile de poliție aeriană, evacuările medicale și alte zboruri de urgență.

Motivul restricției nu este precizat. În mod obișnuit, astfel de măsuri pot fi legate de activități operaționale, exerciții sau alte situații temporare care necesită limitarea traficului civil, însă explicația exactă nu este indicată în documentul oficial.

Informația poate fi verificată în sistemele publice care afișează notificări aeronautice, inclusiv în baza de date a serviciilor de trafic aerian administrate de ROMATSA, precum și pe platforme care agregă NOTAM-uri pentru aeroporturi din întreaga lume.

NOTAM-urile sunt consultate în mod constant de companiile aeriene, piloți și operatori aeroportuari înainte de planificarea fiecărui zbor, deoarece conțin informații esențiale pentru siguranța și organizarea traficului aerian.

(sursa: Mediafax)