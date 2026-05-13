Alcool cu porția în aeroporturi: O nouă propunere vizează interzicerea băuturilor alcoolice în anumite intervale orare

Șeful companiei Ryanair, Michael O’Leary, solicită interzicerea vânzărilor de alcool în aeroporturi din cauza comportamentului deranjant al unor pasageri, potrivit The Times.

Compania aeriană deviază aproape zilnic un zbor din cauza incidentelor provocate de pasagerii beți, a explicat O’Leary. Vânzarea de alcool ar putea fi interzisă înainte de zboruri, în special pe parcursul dimineții, conform propunerii.

Directorul executiv a mai spus că incidentele s-au înmulțit foarte mult, în condițiile în care în urmă cu un deceniu era un singur zbor deviat pe săptămână.

„Devine o adevărată provocare pentru toate companiile aeriene. Nu înțeleg de ce cineva din barurile din aeroporturi servește oameni la ora cinci sau șase dimineața. Cine trebuie să bea bere la acea oră?”, a spus el.

Ryanair a inițiat mai multe acțiuni în justiție împotriva pasagerilor care au perturbat zborurile pentru a recupera pierderile suferite.

