Reducerea ajutorului dat de SUA și Europa ar putea duce la 22,6 milioane de decese la nivel mondial

Avertismentul apare după ce SUA, Marea Britanie, Germania și Franța au redus ajutorul pentru prima dată în aproape 30 de ani. Aceste țări pregătesc noi tăieri în 2025.

Studiul ISGlobal susține că aceste reduceri pot anula decenii de progrese în sănătate globală și reducerea sărăciei.

Raportul, consultat de Reuters, a analizat date din 93 de țări cu venituri mici și medii. Cercetătorii au evaluat impactul reducerilor suplimentare ale asistenței oficiale pentru dezvoltare în 2025, peste cele din ultimii cinci ani.

Concluzia este că o reducere severă ar duce la 22,6 milioane de decese suplimentare până în 2030. Dintre acestea, 5,4 milioane ar fi copii sub cinci ani. Estimarea este mult mai mare decât cea dintr-un studiu anterior axat doar pe SUA.

Autorii au modelat un scenariu sever, unul moderat și unul în care finanțarea rămâne la nivelul din 2023. Un scenariu sever presupune tăieri de până la 25% în cele mai sărace țări și 28% în Africa subsahariană. Un scenariu moderat ar putea duce la 9,4 milioane de decese evitabile, dintre care 2,5 milioane copii mici.

Experți în drepturile omului și dezvoltare avertizează că măsurile administrației Trump de a desființa USAID și de a reduce drastic ajutorul au fost imitate de alte țări și vor crește numărul de decese prevenibile.

Studiul, publicat luni de o coaliție de organizații din sănătate și dezvoltare, se bazează pe cercetări din The Lancet din iunie. Acestea estimau că reducerile drastice ale USAID ar putea provoca peste 14 milioane de decese suplimentare până în 2030.

Noul studiu, trimis către The Lancet pentru evaluare, notează că noi reduceri în 2025 din partea SUA, Marii Britanii, Germaniei și Franței ar marca primul caz în care toate cele patru țări taie simultan ajutorul timp de doi ani la rând.

Autorii avertizează că această retragere rapidă nu lasă spațiu pentru strategii de adaptare. Marea Britanie, Franța, Țările de Jos și Belgia au anunțat deja tăieri de 40%, 37%, 30% și, respectiv, 25%.

Pierderile de finanțare riscă să inverseze progrese obținute în trei decenii în sănătate, educație și reducerea sărăciei, mai spun cercetătorii.

(sursa: Mediafax)