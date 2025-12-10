Pe teritoriul așa-numitei PMR s-au intensificat măsurile de mobilizare. Rezerviștii sunt chemați în formațiuni militare, iar armamentul este scos din depozite.

În Transnistria s-a început producția de UAV-uri. Au fost înființate centre de instruire a operatorilor de drone. Măsurile active implementate de Kremlin vizează consolidarea prezenței ruse în Transnistria, titrează Ukrinform.

Moscova folosește Transnistria pentru a destabiliza situația din Moldova. Rusia vrea să creeze un punct de tensiune la granița cu regiunile sudice ale Ucrainei. Riscul pătrunderii grupurilor de sabotaj pe teritoriul Ucrainei crește.

Pentru a-și realiza intențiile, Moscova trimite în Transnistria agenți ai serviciilor speciale. Aceștia au sarcina de a intensifica fenomenele de criză. Agenții ruși trebuie să semene haos prin operațiuni informaționale, să comită provocări și să desfășoare activități de sabotaj.

După încetarea livrărilor de la Gazprom la începutul anului 2025, Transnistria a fost salvată de la colaps de autoritățile din Moldova. Moldova Gaz vinde resurse energetice de importanță critică către așa-numita PMR. Transnistria era dependentă de gazul rusesc.

Atenția acordată de Kremlin Transnistriei marchează începutul unei operațiuni hibride a Rusiei. Operațiunea este legată de organizarea așa-numitelor „alegeri prezidențiale în PMR” în 2026. Operațiunea Rusiei are ca scop să readucă Tiraspolul la dependența de gazul rusesc gratuit.

Moscova vrea să ridice imaginea liderilor pro-ruși și să mărească în mod ascuns contingentul militar al Federației Ruse în Transnistria. La momentul potrivit pentru Kremlin, toate forțele și resursele acumulate vor fi pregătite pentru o escaladare militară, au remarcat reprezentanții GUR.

Președintele OSCE a cerut Rusiei să retragă imediat trupele din Transnistria. Ucraina și alte opt țări s-au alăturat oficial măsurilor restrictive aprobate de Uniunea Europeană împotriva conducerii regiunii Transnistria din Moldova.

(sursa: Mediafax)