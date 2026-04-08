Alertă aeriană la Tulcea. Două aeronave F-16 s-au ridicat de la Baza 86 Aeriană Borcea

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemele radar au monitorizat mai multe ținte aeriene în zona de frontieră, fără ca acestea să pătrundă în spațiul aerian național. Potrivit MApN, în primele ore ale zilei de 8 aprilie două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă pentru poliția aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea. În același timp, sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziții de tragere, iar Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru alertarea populației.

Un mesaj RO-ALERT a fost transmis la ora 3:44 pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, ca măsură preventivă pe fondul evoluției situației de securitate din apropierea frontierei. Sistemele radar au detectat și monitorizat un grup de 17 ținte aeriene care au evoluat în zona de graniță. Potrivit autorităților, niciuna dintre acestea nu a intrat în spațiul aerian al României. Alerta aeriană a încetat la ora 5:10, după ce pericolul imediat a fost considerat încheiat. Ministerul Apărării Naționale a precizat că forțele armate rămân în stare de vigilență și continuă măsurile de supraveghere și coordonare necesare pentru protejarea populației și a teritoriului național.

