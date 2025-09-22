Alertă în școlile din Capitală. Un email anonim anunță masacrarea mai multor elevi!

Duminică seara, o persoană anonimă a trimis un email către Inspectoratul Școlar al Sectorului 2 în care amenință că luni dimineața va comite un masacru într-o școală din Capitală.

„Luni dimineața, voi intra în școala voastră cu două Pistoale Beretta Px4 Storm să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliția, mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni. Toți meritați să suferiți, eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viața, așa că este timpul să vă simțiți și voi la fel. Abia aștept să vă omor”, este mesajul care a alertat autoritățile, venit de pe un email al cărui expeditor s-ar numi „Angela”.

În această situație, directorii unităților de învățământ au fost îndemnați de inspectorul școlar al Sectorului 2 să sesizeze Poliția pentru orice caz în care sunt transmise amenințări la adresa elevilor, a unității școlare.

De asemenea, agenții de pază să nu permită intrarea în incinta unității de învățământ a vreunei persoane străine.

În urma acestui email, toate autoritățile au fost sesizate.

(sursa: Mediafax)