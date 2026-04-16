Jurnalul.ro Ştiri Observator Alertă la Spitalul Pantelimon: Un hoț a furat componente din rezervorul de oxigen

Alertă la Spitalul Pantelimon: Un hoț a furat componente din rezervorul de oxigen

de Redacția Jurnalul    |    16 Apr 2026   •   23:29
Alertă la Spitalul Pantelimon: Un hoț a furat componente din rezervorul de oxigen
Sursa foto: Hoțul care a pus în pericol un spital întreg este căutat de polițiști

O persoană a furat o piesă de la rezervorul de oxigen al Spitalului Pantelimon din București. Aceasta a provocat o avarie în spital. Polițiștii au început o anchetă.

Poliția Capitalei a anunțat că joi, în jurul orei 19.30, „polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 9 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către reprezentanții unei unități spitalicești din Sectorul 2, cu privire la faptul că o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea unității.”

Pompierii au închis robinetele rezervorului, în vederea eliminării oricărui pericol.

În paralel, anchetatorii au stabilit că o persoană a pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului și a distrus o componentă a instalației. Persoana a furat o țeavă de aproximativ un metru, precum și un robinet al rezervorului. Persoana este căutată de polițiști.

(sursa: Mediafax)

