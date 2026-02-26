Alertă în județul Tulcea. Mesaj RO-Alert după ce au fost detectate ținte lângă granița cu Ucraina

Populația din zonă a fost avertizată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Cauza este detectarea unor ținte în apropierea graniței României cu Ucraina.

Mesajul a fost transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Notificarea a venit din partea Statului Major al Forțelor Aeriene. Acesta are rolul de a monitoriza și supraveghea granițele țării.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să citească cu atenție mesajele primite. Este important să respecte măsurile de protecție și să nu intre în panică.

Dacă observați obiecte căzând din spațiul aerian, sunați imediat la 112. Același număr trebuie apelat dacă vă simțiți în pericol sau aveți nevoie de informații.

(sursa: Mediafax)