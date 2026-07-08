Moș Martin coboară spre Capitală! Alertă de urs lângă București

Ursul a fost văzut în zona Pădurii Gruiu.

”Vă informăm că a fost semnalată prezența unui urs în zona împădurită din apropierea localității noastre. Autoritățile locale și instituțiile de intervenție au fost deja alertate și monitorizează îndeaproape situația pentru siguranța tuturor”, transmite Primăria comunei Gruiu.

Autoritățile locale au transmis și câteva recomandări pentru populație:

– Evitați deplasările în zonă! Evitați complet plimbările, activitățile sportive sau culesul de fructe de pădure/ciuperci în zona împădurită în această perioadă;

– Nu opriți pentru fotografii! Dacă vă deplasați cu mașina și observați animalul, NU opriți sub nicio formă pentru a face fotografii sau filmări. Nu coborâți din vehicul și nu deschideți geamurile;

– Nu hrăniți animalul! Ursul este un animal sălbatic imprevizibil. Orice tentativă de a-i oferi hrană vă pune viața în pericol și îl încurajează să se apropie de zonele locuite;

– Țineți animalele în siguranță! Asigurați-vă că animalele domestice și de companie sunt închise în curți sau adăposturi sigure;

– La nevoie, sunați la 112! În cazul în care observați prezența ursului în apropierea gospodăriilor sau dacă vă aflați într-o situație de pericol iminent, apelați imediat numărul unic de urgență 112.