Crima care zguduie Oklahoma. O influenceriță a fost ucisă după ce și-a acuzat soțul de pedofilie

Femeia a afirmat că acesta ar fi abuzat o minoră, după cum arată autoritățile din Oklahoma, Satele Unite, și documentele judiciare.

Sara Gilson avea 43 de ani și a fost ucisă joi, în orașul Owasso, Oklahoma, de Jeremiah Duffey, cunoscut online și sub numele de Shawn Duffey, a anunțat Departamentul de Poliție Owasso.

Ancheta preliminară indică faptul că incidentul ar fi fost un caz de violență domestică, care s-a încheiat cu o crimă urmată de sinucidere.

Cu circa o lună înainte de tragedie, pe 10 iunie 2026, Sara Gilson a obținut un ordin de protecție, în regim de urgență, împotriva soțului său, după ce a fost anunțată de poliție că Duffey era acuzat de molestarea unei minore.

Pe 11 iulie 2026, Gilson a publicat pe TikTok un videoclip, vizionat de cei peste 30.000 de urmăritori ai săi, în care a făcut referire la acuzațiile împotriva soțului său.

„Mă pregătesc pentru momentul în care Netflix va lansa un documentar despre viitorul meu fost soț, despre care tocmai am aflat că este pedofil”, a scris aceasta în descrierea videoclipului.

Postarea face parte dintr-o tendință virală de pe platformă, în care utilizatorii imită stilul documentarelor Netflix, prezentând povești personale sub forma unor dezvăluiri. Gilson a adăugat hashtaguri, precum „#plottwist” și „#netflixdocumentary”.

La mai puțin de două săptămâni după această postare, femeia a fost găsită moartă.

Acuzația de pedofilie a soțului

Potrivit poliției, acuzațiile împotriva lui Duffey au apărut după un incident raportat pe 9 iunie 2026. O fată minoră împreună cu părintele ei au declarat autorităților că bărbatul, care antrena echipa de baschet a adolescentei, ar fi atins-o în mod necorespunzător în timpul unui eveniment organizat la o școală primară.

Un alt antrenor ar fi observat situația și ar fi intervenit, informând ulterior familia fetei, potrivit anchetatorilor. Poliția a precizat că ar fi existat și alte sesizări privind un comportament similar în mai multe jurisdicții și state.

Duffey, membru al tribului Osage, nu a mai fost localizat de poliție după incident. Deoarece evenimentul ar fi avut loc pe teritoriu tribal, cazul a fost transmis procurorilor federali pentru analizarea unor posibile acuzații de molestare a unui minor.

Poliția a contactat-o apoi pe Gilson și i-a oferit sprijin pentru obținerea unui ordin de protecție. Instanța din comitatul Tulsa a emis ordinul pe 10 iunie, obligându-l pe Duffey să păstreze o distanță de cel puțin 100 de metri față de femeie și locuința acesteia.

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Crimă, urmată de sinucidere

Incidentul mortal a avut loc joi seară, după un apel la numărul de urgență 911 dintr-o locuință din Collinsville. Dispecerii au auzit o femeie țipând, urmat de un zgomot asemănător unei împușcături. Câteva momente mai târziu, un copil a sunat la 911 de la casa unui vecin și a spus că tatăl său vitreg i-a împușcat mama.

Ajunși la fața locului, polițiștii i-au găsit pe Sara Gilson și Jeremiah Duffey decedați, ambii prezentând răni provocate prin împușcare. Autoritățile au declarat că investigația continuă, însă primele indicii arată că s-a petrecut o crimă, urmată de o sinucidere.

Fiul Sarei Gilson a fost preluat temporar de autorități și ulterior predat unui părinte care nu a fost implicat în incident. Femeia mai avea și o fiică.

„Sara a fost o mamă incredibilă. Copiii erau centrul lumii ei, iar tot ceea ce făcea era pentru ei”, se arată într-o campanie de strângere de fonduri organizată pentru sprijinirea copiilor influenceriței ucise, potrivit nbcnews.ro.