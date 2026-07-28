Gigi Becali încasează 14,3 milioane de euro dintr-o tranzacție uriașă în Pipera. Ce se va construi pe terenul vândut

Omul de afaceri a vândut un teren de aproximativ 30.000 de metri pătrați din zona Pipera pentru suma de aproximativ 14,3 milioane de euro, iar pe terenul respectiv urmează să fie dezvoltat un amplu proiect rezidențial cu aproximativ 650 de apartamente. Tranzacția reprezintă una dintre cele mai mari investiții imobiliare realizate în nordul Capitalei în acest an și confirmă interesul investitorilor pentru una dintre cele mai dinamice zone rezidențiale din București.

Gigi Becali a încheiat una dintre cele mai importante tranzacții imobiliare din ultimii ani

După mai bine de 16 luni de negocieri, terenul deținut de George Becali în apropierea Pipera Plaza a fost cumpărat de investitorul britanic Ghai Sant Ram, prin intermediul companiei Ghai Family Holding.

Tranzacția, estimată la aproximativ 14,3 milioane de euro, a fost intermediată de CGA Home Consulting, companie condusă de Cătălin Apetri, care ocupă și funcția de director de dezvoltare pentru România al Ghai Family Holding.

Noul proprietar a achiziționat terenul împreună cu autorizația necesară dezvoltării unui ansamblu rezidențial de mari dimensiuni, ceea ce permite demararea rapidă a investiției.

Un nou cartier cu aproximativ 650 de apartamente va fi construit în Pipera

Pe terenul cumpărat de la George Becali va fi dezvoltat un complex rezidențial modern cu aproximativ 650 de apartamente, proiect care va completa portofoliul investitorului britanic în România.

Zona aleasă este una dintre cele mai căutate din nordul Bucureștiului, beneficiind de acces rapid către principalele centre de afaceri, centre comerciale, unități de învățământ, spitale și infrastructura rutieră care face legătura cu DN1, Autostrada A3, Șoseaua de Centură, Voluntari și Tunari.

Potrivit dezvoltatorului, detaliile privind structura proiectului, tipurile de locuințe, investiția totală și calendarul lucrărilor vor fi anunțate după finalizarea etapelor tehnice.

Gigi Becali: „Este cea mai mare tranzacție”

La finalizarea afacerii, George Becali a transmis un mesaj în care a explicat importanța acestei tranzacții pentru activitatea sa din domeniul imobiliar.

„Este o tranzacție importantă, încheiată după 16 luni de discuții și negocieri. Am ajuns la un acord corect pentru ambele părți datorită implicării și experienței lui Cătălin Apetri, cu care colaborez de foarte mulți ani. Este cea mai mare tranzacție pe care am realizat-o până acum împreună cu fondatorul CGA Home Consulting, iar investiția confirmă atât valoarea terenului din nordul Bucureștiului, cât și încrederea mea în profesionalismul său”.

Declarația lui Becali confirmă amploarea unei tranzacții negociate timp de mai bine de un an și care marchează o nouă etapă în dezvoltarea zonei Pipera.

Dezvoltatorul britanic își consolidează investițiile în România

Achiziția este realizată de investitorul britanic Ghai Sant Ram, cunoscut pentru dezvoltarea unor proiecte rezidențiale importante atât în Marea Britanie, cât și în România.

În București, acesta se află în spatele proiectelor IVORY RESIDENCE și HORIZON CITY, două dintre cele mai mari ansambluri rezidențiale dezvoltate în ultimii ani în nordul Capitalei.

Noua investiție continuă strategia companiei de extindere pe piața românească.

„Zona Pipera, în care se află noul teren achiziționat, are o cerere rezidențială reală, susținută atât de polul de business din nordul Capitalei, cât și de accesul rapid la infrastructură, servicii, școli și centre comerciale. Potențialul pe termen lung al acestei zone stă la baza deciziei de a investi aici într-un nou proiect rezidențial cu 650 de apartamente”, declară Cătălin Apetri, CEO și fondator al CGA Home Consulting și director de dezvoltare pentru România al Ghai Family Holding.

Legătura dintre Gigi Becali și proiectul Ivory Residence

Actuala colaborare dintre Gigi Becali și investitorul britanic nu este una întâmplătoare. Cei doi au mai avut legături și în trecut, în cadrul proiectului Ivory Residence.

Ansamblul fusese început inițial de George Becali înaintea crizei financiare din 2008, însă dezvoltarea a fost oprită odată cu dificultățile economice. Ulterior, proiectul a fost preluat de Ghai Sant Ram, care l-a finalizat și l-a transformat într-unul dintre cele mai cunoscute complexe rezidențiale din nordul Bucureștiului.

Experiența colaborării anterioare a contribuit la încheierea noii tranzacții, considerată una dintre cele mai importante de pe piața imobiliară locală.

Portofoliul dezvoltatorului depășește 2.500 de apartamente

Odată cu noul proiect din Pipera, investitorul britanic își extinde semnificativ portofoliul din România.

Cele 1.188 de apartamente dezvoltate în cadrul IVORY RESIDENCE, cele 699 de locuințe din HORIZON CITY și cele aproximativ 650 de apartamente planificate pe terenul cumpărat de la George Becali ridică portofoliul total la peste 2.500 de unități locative.

Cristian Stanciu, CEO al proiectelor IVORY RESIDENCE și HORIZON CITY, subliniază avantajele amplasamentului ales.

„Terenul achiziționat de la domnul George Becali este amplasat într-o zonă care concentrează clădiri de birouri, centre comerciale, servicii medicale, săli de sport și unități de învățământ. Poziționarea permite accesul facil atât către centrul Capitalei, cât și către Voluntari, Tunari, DN1, Șoseaua de Centură și Autostrada A3. Proximitatea față de Parcul Tei și Parcul Herăstrău este un alt avantaj major, iar poziționarea este una relevantă și pentru familiile care lucrează în nordul Bucureștiului și care sunt în căutarea unei locuințe situate în apropiere de instituții de învățământ publice sau private. Vrem ca fiecare proiect pe care îl facem să pornească de la nevoile reale ale oamenilor”.