4 luni de naștere ale persoanelor care se întorc la foștii parteneri, până la sfârșitul anului 2026

Pentru unii oameni, mersul mai departe se întâmplă curat și decisiv. Pentru alții, trecutul are un mod de a-i trage înapoi, mai ales când își amintesc de confortul, chimia sau conexiunea pe care au avut-o odată.

Pe baza lunii tale de naștere, iată cine este cel mai probabil să se trezească trimițând din nou mesaje unui fost partener înainte de sfârșitul anului.

Septembrie

Persoanele născute în spetembrie nu au reușit să-și scoată din minte fostul partener. Au treburi neterminate de rezolvat, o parte din ei vor răzbunare, o parte vor scuze și o parte vor împăcarea sexuală care vine odată cu asta.

Oricât de puțin probabil ar fi ca aceștia doi să ajungă împreună, pentru cei născuți în septembrie un fost partener este ca un desert pe jumătate mâncat care stă în frigider, imposibil de ignorat și prea ușor de găsit.

Cel puțin după această scurtă, dar satisfăcătoare întâlnire, vor simți că s-au săturat și pot fi siguri că nu ei au fost cei lăsați în urmă. La „ce-ar fi dacă”vor primi în sfârșit răspunsul și vor putea în sfârșit să doarmă noaptea.

Decembrie

Nativii lunii decembrie sunt pe cale să se reîntoarcă la fostul partener cu care au ieșit în mijlocul unei escale sau al unui alt moment extrem de incomod. Sunt atât de mândri și atât de încăpățânați încât își lasă emoțiile să îi domine și ajung să pună capăt unui lucru în care sunt încă foarte implicați.

Odată ce se calmează și își dau seama de răul pe care l-au făcut, va fi timpul să ridice telefonul sau să facă un gest romantic pentru a încerca să-și recupereze partenerul.

Din fericire pentru ei, jumătatea lor a preluat unele dintre obiceiurile copilărești și aștepta să vină acest moment. Sperăm că cei născuți în decembrie își vor putea pune lucrurile la punct înainte să le strice definitiv.

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August

Cei născuți în august sunt pe cale să se împăce cu fostul lor partener deoarece chimia pur și simplu nu a mai fost la fel cu nimeni altcineva de când s-a încheiat relația.

Ei caută confort și compatibilitate, nu ostentația acelei prime etape în care toată lumea încearcă să-i impresioneze. Vor poziții desemnate pentru linguri și își iau întâlniri în pijamale. Vor pe cineva care are deja comanda Starbucks salvată în telefon și florile preferate memorate.

Cei născuți în august știu că pot obține pe oricine își doresc doar ieșind în public, dar există ceva atât de satisfăcător în a te întoarce acasă la un cel mai bun prieten, pe care nu-l pot înlocui sau reproduce. Îl doresc atât de mult încât se întreabă de ce s-au terminat lucrurile. Când nu-și mai amintesc răspunsul, ridică imediat telefonul.

Martie

Între o persoană născută în martie și fostul partener există o tensiune de genul romanelor pentru adolescenți, de care toată lumea este oarecum dezgustată, dar și dependentă.

Este vorba de discuțiile de genul „vor fi, nu vor fi” care alimentează bârfele peste tot unde merg. Colegii, cei mai buni prieteni, barista, manichiurista așteaptă cu respirația tăiată să audă următorul capitol al acestei saga. Să citească mesajele, să audă dacă cei doi sunt în sfârșit gata să nu mai tânjească și să fie sinceri cu privire la sentimentele lor. Întregul oraș practic își roade unghiile, așteptând să se împace.

Este doar o chestiune de cât timp le va lua părților implicate să realizeze singure acest lucru și să facă primul pas spre reconciliere, potrivit collective.world.

