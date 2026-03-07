Avertismentul unui medic: Obezitatea sufocă plămânii

Obezitatea nu înseamnă doar kilograme în plus, ci o presiune constantă asupra organelor vitale, inclusiv asupra plămânilor. Medicii avertizează că excesul ponderal favorizează apariția unor patologii respiratorii severe, de la sindromul de apnee în somn până la insuficiență respiratorie acută, și poate agrava semnificativ evoluția bolilor pulmonare deja existente.

„Obezitatea are toate caracteristicile unei epidemii: creștere exponențială, răspândire globală, factori «transmisibili» – și vorbim despre dietă, stil de viață, sedentarism. Această boală aduce o restricție mecanică asupra plămânilor, o creștere a riscului de boli respiratorii, pe lângă cele cardiovasculare, diabet sau cancer, cu un impact major asupra calității vieții și a mortalității. Dacă ar fi să realizăm un clasament al poverii obezității, plămânii suportă între 15 și 25%, fiind devansați de ficat – 30-40% – și de sistemul cardiovascular – între 25 și 35%”, explică Cristian Oancea, medic primar pneumolog.

Cum afectează obezitatea funcția pulmonară

Excesul de țesut adipos, în special la nivel abdominal și toracic, limitează mișcările diafragmei și reduce volumul pulmonar. În timp, această restricție mecanică poate duce la apariția sindromului de apnee în somn, la alterarea controlului respirației și la dezvoltarea unei restricții ventilatorii majore.

Totodată, obezitatea influențează mecanica respiratorie și favorizează inflamația cronică, cu impact direct asupra imunității pulmonare și asupra microbiotei plămânului.

„La pacienții obezi vorbim despre un risc major de bronșite și pneumonii bacteriene, despre infecții respiratorii virale sau bacteriene recurente, dar și despre patologii respiratorii complexe, cum sunt tromboembolismul pulmonar, hipertensiunea arterială pulmonară sau sindromul de detresă respiratorie acută – o formă severă de insuficiență respiratorie. De asemenea, poate apărea o patologie obstructivă ori restrictivă și chiar fibroză pulmonară. În plus, modificările farmacocinetice și farmacodinamice pot afecta eficiența antibioticelor”, avertizează specialistul.

Un alt risc major este apariția sau agravarea astmului bronșic. Grăsimea acumulată la nivel abdominal și toracic determină funcționarea plămânilor la un volum redus, ceea ce duce la închiderea prematură a căilor aeriene mici și la creșterea reactivității bronșice. Astfel, pacienții obezi pot dezvolta simptome respiratorii chiar și în absența unui diagnostic anterior de boală pulmonară.

Obezitatea agravează astmul

În cazul persoanelor care suferă deja de astm, excesul ponderal poate face diferența dintre o evoluție stabilă și o decompensare severă, cu risc crescut de internare în secțiile de terapie intensivă.

Medicii subliniază că scăderea în greutate, activitatea fizică regulată și monitorizarea periodică a funcției pulmonare pot reduce considerabil riscul de complicații.

„Practic, obezitatea modifică parametrii funcționali respiratori chiar și la persoane care nu au fost diagnosticate cu vreo boală pulmonară până în acel moment. Iar la pacienții care au deja o patologie respiratorie, excesul ponderal poate însemna diferența dintre o evoluție controlată și o decompensare severă, ceea ce implică un risc mai mare de internare în terapie intensivă. Controlul greutății corporale, sportul și activitatea fizică regulată, dar și evaluările funcționale respiratorii periodice pot reduce semnificativ riscul de complicații”, este concluzia medicului.

(sursa: Mediafax)