Ce se întâmplă cu ANAF? Nazare: ”Instituția are multe probleme și trebuie schimbată din temelii”

de Redacția Jurnalul    |    20 Sep 2025   •   17:40
Sursa foto: Hepta/Alexandru Nazare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că reforma ANAF este pe un trend bun. Totuși, el avertizează că schimbarea nu are cum să se producă peste noapte și că problemele legate de evaziune sunt foarte mari și cronice.

Ministrul Finanțelor a explicat că schimbarea de atitudine de la ANAF are legătură cu „voința” oferind exemplul soft-ului care nu a folosit mult timp.

„Este vorba despre voință ... când ai un soft performant (...) și îl ții sub cheie și nu-l folosești nu înseamnă că nu merge instituția (...) în acel moment nu era voința necesară”, a explicat Alexandru Nazare, sâmbătă, la Digi 24.

„Acum softul funcționează”, a mai spus Nazare adăugând că „schimbarea nu are cum să se producă peste noapte” deoarece instituția are prea multe probleme.

Totuși, reforma este pe un trend bun și în prezent softul arată circa 3.000 de alerte, a transmis ministrul de Finanțe.

„Problemele legate de evaziune sunt foarte mari și cronice”, a fost concluzia ministrului de Finanțe.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: Alexandru Nazare ANAF
