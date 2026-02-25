x close
Observator Alexandru Rogobete anunță certificarea a șapte noi centre pentru boli rare

de Redacția Jurnalul    |    25 Feb 2026   •   21:30
Sursa foto: Hepta/Alexandru Rogobete spune că obiectivul este ca această rețea să funcționeze unitar, conectată la programele naționale și la mecanismele europene

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri că a aprobat certificarea a șapte noi centre de expertiză în boli rare. România ajunge astfel la 58 de centre recunoscute oficial la nivel național.

„Bolile rare înseamnă cazuri complexe, care nu pot fi gestionate fragmentat. Au nevoie de centre validate, echipe dedicate și responsabilitate clară în fiecare etapă a îngrijirii”, a transmis Rogobete, pe Facebook.

Noile centre certificate sunt:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași - prin Centrul Regional de Genetică Medicală - pentru boli rare neuromusculare
Spitalul Clinic „Sf. Maria” București – Secția Reumatologie - pentru boli musculo-scheletale autoimune și autoinflamatorii
Institutul Clinic Fundeni – Secțiile Neurologie I și II - pentru boli neurologice rare
Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” București - Secția Clinică Pediatrică II - pentru gastroenterologie pediatrică în boli rare
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași - Secția Chirurgie Pediatrică I - pentru anomalii vasculare
ONCOHELP Timișoara – pentru sindroame oncopredispozante
Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București - Secția 5 Pneumologie - pentru boli rare respiratorii

Potrivit ministrului, centrele au parcurs „un proces riguros de evaluare, pe baza unor criterii clare privind competența profesională, activitatea și capacitatea de colaborare în rețea”. Astfel, pacienții vor beneficia de „un traseu medical mai bine definit și acces mai rapid la diagnostic și tratament”. „Pentru sistem, înseamnă standarde unitare și responsabilitate clară”, a mai precizat Rogobete.

„Obiectivul meu este ca această rețea să funcționeze unitar, conectată la programele naționale și la mecanismele europene, astfel încât fiecare pacient să ajungă mai repede la evaluare și terapie”, a conchis ministrul.

(sursa: Mediafax)

 

