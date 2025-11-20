x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Ministrul Rogobete: Sistemul de sănătate nu va fi afectat de interdicția cumul pensie-salariu

Ministrul Rogobete: Sistemul de sănătate nu va fi afectat de interdicția cumul pensie-salariu

de Redacția Jurnalul    |    20 Noi 2025   •   16:15
Ministrul Rogobete: Sistemul de sănătate nu va fi afectat de interdicția cumul pensie-salariu
Sursa foto: Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a dat asigurări că personalul medical nu va fi vizat de noile restricții privind cumulul pensie–salariu, precizând că interdicția se aplică doar pensiilor necontributive.

Alexandru Rogobete a explicat, joi, într-o conferință de presă că viitoarea legislație nu va afecta și sistemul medical.

„Nu. Sistemul de sănătate nu va fi afectat de interdicția cumul pensie-salariu. Și aici vreau să mulțumesc colegului meu, domnul ministru Manole, care a înțeles particularitatea sistemului de sănătate. Așa cum vi s-a mai explicat și de către doamna purtător de cuvânt, interdicția pensie-salariu va fi doar pentru pensia necontributivă. În sistemul de sănătate discutăm despre o pensie contributivă, deci sistemul de sănătate nu va fi afectat de această modificare legislativă”, a spus ministrul Sănătății.

Guvernul pregătește un OUG prin care să reducă cu 85% cumulul de salariu – pensie pentru bugetarii care aleg să profeseze în continuare pe post, chiar și după ieșirea la pensie. Potrivit proiectului, aceștia ar primi numai un procent de 15% din pensie care se va cumula cu salariul.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: alexandru rogobete pensie salariu
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri