Alexandru Rogobete: Spitalele care nu intră în categoria de unităţi medicale strategice nu vor fi afectate la modul de finanţare

Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei vizite de lucru efectuate vineri pe şantierul Centrului de Mari Arşi din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu".



"Ideea de reaşezare şi de reclasificare a spitalelor va merge înainte. Vom reduce de la opt categorii, câte avem acum, la patru, dintre care o categorie reprezintă categoria spitalelor strategice. Fac o menţiune importantă pentru cei care nu au înţeles poate suficient de bine această idee. Cei care nu intră în categoria de spitale strategice nu vor fi afectaţi la modul de finanţare, pentru că am văzut această discuţie în spaţiul public. Nu înseamnă că dacă nu este situat strategic cineva o să vină să reducă tarifarea. Sub nicio formă", a explicat ministrul.



El a precizat că orice spital care îndeplineşte criteriile pentru a fi încadrat ca spital strategic poate fi evaluat şi inclus pe această listă.



"Deci nu va fi o listă care nu se va modifica niciodată. Mai mult decât atât, un spital care poate iniţial a fost declarat spital strategic, dar într-un an sau în doi nu mai respectă indicatorii de performanţă, va fi declasificat la o altă categorie", a arătat ministrul.



Ministrul Sănătăţii a reamintit că tarifarea spitalelor se face în prezent pe baza unui model de plată care nu a mai fost actualizat de 14 ani.



"Deci ce vreau să spun: pentru toate spitalele va exista o creştere a tarifului pe caz ponderat. Îngrijorarea unora că vor pierde bani este total nejustificată", a mai spus ministrul Sănătăţii.

AGERPRES