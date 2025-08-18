O alpinistă de origine română a murit după ce a căzut de pe un ghețar din Italia

A fost depus duminică raportul Serviciului de salvare alpin al Gdf, care reconstituie evenimentele din dimineața zilei de miercuri, 13 august: cum s-a făcut urcarea spre vârful Castore, apoi căderea în gol, scrie Il Gazzettino.

Alpinista de 36 de ani trăia în Padova, dar era de oricine română. Ea a căzut în ghețar împreună cu un alt alpinist de 34 de ani și ambii au murit.

Tragedia a părut a fi fost provocată de vremea rea.

Cadavrele au fost găsite de echipele de salvare montane din Valea Aosta. Alarma a fost dată după ce nu s-a mai luat legătura cu alpiniștii, despre care se știa că au înnoptat la refugiul Quintino Sella.

O primă survolare cu elicopterul SA1 nu a dat rezultate. Serviciul de salvare alpin al Gărzii de Finanțe din Cervinia, în colaborare cu serviciul de salvare alpin al Gărzii de Finanțe din Alagna Valsesia, a condus căutarea prin intermediul unui comunicator satelitar și a furnizat indicații utile pentru o serie de survolări care au dus la identificarea zonei și la găsirea celor doi alpiniști.

Cadavrele au fost transportate la Champoluc. Operațiunile de identificare și reconstituirea dinamicii accidentului au fost încredințate Gărzii de Finanțe din Cervinia.

Victimele sunt Marco Stagi, în vârstă de 34 de ani, rezident în provincia Pisa, și Alexandra Gheorghe, în vârstă de 36 de ani, de origine română și rezidentă în Padova. Au plecat de la refugiul Quintino Sella pentru a ajunge în vârf și apoi pentru a finaliza traversarea coborând pe versantul vestic al muntelui. Potrivit echipelor de salvare, este posibil ca aceștia să fi fost surprinși de vremea rea, pierzându-și traseul pe creastă și ajungând să cadă pe ghețar. Alarma a fost dată când iubitul femeii a semnalat că Alexandra nu s-a întors. .

(sursa: Mediafax)