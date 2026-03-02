x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Darryl Nirenberg preia oficial mandatul de ambasador al Statelor Unite în România

Darryl Nirenberg preia oficial mandatul de ambasador al Statelor Unite în România

de Redacția Jurnalul    |    02 Mar 2026   •   18:45
Darryl Nirenberg preia oficial mandatul de ambasador al Statelor Unite în România
Sursa foto: U.S. Embassy Bucharest/Numirea sa a fost confirmată de Senatul american în decembrie 2025

Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, va fi primit oficial marți, 3 martie, de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, a anunțat Administrația Prezidențială.

Prezentarea acestor scrisori marchează începutul oficial al mandatului său în România și începutul activității în calitate de reprezentant al Departamentului de Stat al SUA la București.

Darryl Nirenberg a depus jurământul său ca ambasador al Statelor Unite la București la sfârșitul lunii februarie și urmează să își preia funcția deplină după ceremonia de acreditare de la Cotroceni. Mandatul său survine într-un moment în care România și Statele Unite își întăresc cooperarea pe dimensiuni politice, militare și economice, potrivit comunicatelor oficiale ale misiunii americane.

Numirea sa a fost confirmată de Senatul american în decembrie 2025.

Ceremonia de prezentare a scrisorilor de acreditare este cea în care ambasadorii străini își formalizează statutul de reprezentanți ai statului lor în fața autorităților române, un gest protocolar esențial în diplomația internațională.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ambasador statele unite darryl nirenberg
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri