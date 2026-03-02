FACIAS a solicitat autorităților declanșarea unei anchete în cazul decesului minorei de 11 ani de la Spitalul Județean Vâlcea, survenit la cinci zile după un simplu diagnostic de gripă

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, pe 25 februarie 2026, copila a decedat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Vâlcea, după ce a fost adusă de părinți în stare foarte gravă și a intrat în stop cardio-respirator. După aproximativ o oră și 40 de minute de manevre de resuscitare, medicii au declarat decesul. Tragedia s-a produs la doar cinci zile după ce, sâmbătă, 21 februarie, minora fusese consultată la UPU Pediatrie din cadrul aceluiași spital, unde a fost diagnosticată cu gripă de tip A și lăsată să plece acasă, fără a fi internată.

FACIAS a solicitat conducerii Spitalului Județean de Urgență Vâlcea să declanșeze o anchetă internă și să comunice concluziile acesteia și măsurile dispuse. Solicitarea adresată unității medicale a vizat și clarificări privind evaluările clinice și deciziile medicale luate în cele două momente, conduita terapeutică adoptată, inclusiv oportunitatea inițierii tratamentului antiviral, precum și modul în care au fost respectate obligațiile de informare a aparținătorilor și protocoalele aplicabile în contextul sezonului gripal.

FACIAS a solicitat Colegiului Medicilor Vâlcea să declanșeze o anchetă disciplinară și să verifice conduita profesională a personalului medical implicat, sub aspectul respectării normelor deontologice, al standardelor profesionale și al eventualelor abateri de la protocoalele medicale aplicabile.

De asemenea, FACIAS a sesizat Direcția de Sănătate Publică Vâlcea și a cerut verificarea respectării normelor legale și administrative aplicabile unității sanitare, inclusiv în ceea ce privește organizarea activității medicale, respectarea protocolului de triaj, circuitul documentelor medicale, obligațiile de informare și eventualele disfuncționalități sistemice sau administrative care ar fi putut influența evoluția acestui caz.

FACIAS va monitoriza acest caz și demersurile întreprinse de autoritățile competente, până la clarificarea circumstanțelor și a vinovăției cadrelor medicale implicate.