Donald Trump: Statele Unite continuă să desfăşoare operaţiuni militare de amploare

Statele Unite continuă să desfăşoare operaţiuni militare de amploare în Iran, a declarat luni preşedintele Donald Trump, precizând că a ordonat armatei americane să atace pentru a împiedica dezvoltarea programului nuclear al Teheranului şi a programului de rachete balistice, despre care a afirmat că se extinde rapid.



Într-un discurs rostit cu ocazia unei ceremonii de decernare a Medaliei de Onoare la Casa Albă, transmisă în direct pe site-ul instituţiei, Trump a spus că operaţiunile militare pe care le-a declanşat vineri sunt înaintea calendarului stabilit, fără a oferi detalii suplimentare. El a estimat că această campanie va dura patru-cinci săptămâni, dar a avertizat că aceasta ar putea continua mai mult.



Potrivit liderului de la Casa Albă, un obiectiv central al acţiunii militare este prevenirea dezvoltării unei arme nucleare de către Iran, acuzaţie pe care Teheranul a negat-o, precum şi blocarea programului său de rachete balistice cu rază lungă de acţiune, relatează Reuters.



Iranul ar fi avut în curând rachete capabile să ajungă în America şi a refuzat să renunţe la eforturile de a obţine arme nucleare. Un Iran înarmat nuclear ar fi inacceptabil pentru SUA, a spus Trump.



"Aceasta a fost ultima noastră şi cea mai bună şansă de a lovi. Suntem înaintea calendarului estimat şi vom învinge cu uşurinţă", s-a arătat încrezător preşedintele american.



Liderul de la Casa Albă a declarat, de asemenea, că forţele SUA au scos din luptă zece nave iraniene şi şi-a exprimat încrederea în reuşita campaniei militare.