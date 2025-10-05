Peste 500 de permise reținute și 13 persoane urmărite, depistate de Poliția Română într-o singură zi

În ultimele 24 de ore, polițiștii din întreaga țară au desfășurat 391 de acțiuni pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii publice.

În total, au intervenit la 2.412 evenimente, dintre care 2.031 au fost sesizate de cetățeni prin 112.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat 7.293 de contravenții, aplicând sancțiuni în valoare totală de 3.235.012 lei.

Totodată, au fost depistate 13 persoane urmărite național și internațional, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 35 de măsuri preventive.

Polițiștii rutieri au constatat 114 infracțiuni la regimul circulației și au reținut 514 permise de conducere, dintre care 179 pentru viteză excesivă și 48 pentru consum de alcool.

De asemenea, au fost retrase 301 certificate de înmatriculare.

În paralel, în cadrul acțiunii „Blocada”, organizată la dispoziția Ministerului Afacerilor Interne, peste 3.200 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

Au fost instituite 381 de filtre, fiind verificate 6.458 de autovehicule și legitimate peste 10.950 de persoane.

(sursa: Mediafax)