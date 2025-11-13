ANAF va intensifica acţiunile de control la marii contribuabili, în perioada imediat următoare

x close
de Redacția Jurnalul    |    13 Noi 2025   •   18:45
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va demara, în perioada imediat următoare, mai multe controale fiscale ce vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică, a anunţat, joi, instituţia.

Controalele vor fi efectuate de structurile teritoriale de inspecţie fiscală, prin delegare de competenţă de la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

Potrivit sursei citate, se are în vedere verificarea modului de respectare a prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, evaluarea corectitudinii obligaţiilor declarate şi achitate la bugetul general consolidat, precum şi identificarea şi tratarea riscurilor de neconformare fiscală.

"Selecţia contribuabililor incluşi în programul de control are la bază analize de risc fiscal detaliate, realizate de structurile de specialitate ale ANAF, pe baza informaţiilor existente în bazele de date interne şi a aplicaţiilor informatice integrate ale instituţiei", se arată în comunicatul ANAF.

Instituţia subliniază că intensificarea controalelor este parte a strategiei integrate de creştere a conformării fiscale, prin care contribuabilii sunt îndrumaţi în aplicarea corectă a legislaţiei fiscale.

AGERPRES

