ANAF va cere sechestru pe vila în care locuiesc Klaus și Carmen Iohannis

ANAF va cere instanței să poată pune sechestru pe casa în care locuiește Klaus Iohannis împreună cu soția sa, până când va recupera banii pe care soții Iohannis îi datorează în urma chiriilor încasate pentru imobilul confiscat din Sibiu, potrivit unor surse citate de economedia.ro.

Aceleași surse spun că soții Iohannis nu au răspuns afirmativ la propunerea de eșalonare la plată a sumelor datorate în procedura de mediere, ci a fost un schimb de adrese. Acesta este și motivul pentru care luni, ANAF va solicita aprobarea sechestrului, care este necesar pentru ca soții Iohannis să nu aibă posibilitatea de a înstrăina bunurile.

Familia Iohannis a încasat chirii totale în valoare de 4,7 milioane de lei, timp de 16 ani, pentru imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu, pe care l-a pierdut în instanţă.

De asemenea, fostul șef al statului a refuzat să plătească prejudiciul de un milion de euro cerut de Fisc.

Informația vine în contextul în care în luna octombrie, familia fostului președinte Klaus Iohannis a fost executată silit de ANAF, după ce a refuzat să predea voluntar imobilul din centrul Sibiului. Inspectorii au schimbat yala casei, intrând oficial în posesia statului, iar locuința urmează să fie scoasă la licitație.

Imobilul a fost dobândit inițial de fostul șef de stat prin cumpărarea cotei-parte de la Rodica Baștea, rezidentă în Statele Unite, pentru 3.200 de euro. Ulterior, instanța a decis că documentele de moștenire prezentate pentru achiziție erau false, iar imobilul a revenit statului.

(sursa: Mediafax)