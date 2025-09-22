ANAF: Prejudiciu de 266,5 milioane lei la buget din evaziunea fiscală a firmelor de ride-sharing

„Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală au descoperit o schemă de evaziune fiscală prin care s-a creat un prejudiciu de 266,5 mil. de lei la bugetul de stat. Frauda a fost generată de firmele care operează în domeniul transportului alternativ (ride-sharing). În urma investigațiilor derulate pe parcursul anului 2025, au fost identificate nereguli privind impozitul pe venit și neplata unor contribuții obligatorii aferente salariilor. Inspectorii A.N.A.F. au aplicat și sancțiuni contravenționale pentru alte abateri constatate, în cuantum total de aproximativ 4,8 mil. de lei”, potrivit comunicatului emis, luni, de ANAF.

Inspectorii ANAF au mai descoperit că multe dintre aceste companii nu declară real veniturile și ascund plățile către șoferi, prejudiciind bugetul statului.

Frauda funcționa astfel: o firmă paravan încasa banii de la aplicațiile de transport, păstra un comision de 5-10%, iar restul sumei ajungea la șoferi în cash sau prin virament, dar fără să fie declarată la fisc.

Pentru a stopa aceste practici, inspectorii Antifraudă au trimis 90 de dosare la Parchet. În plus, au prins 30 de șoferi care nu aveau case de marcat și nu dădeau bonuri clienților, fiind amendați conform prevederilor legale.

„Ministerul Finanțelor a introdus în acest an un nou instrument legislativ: declarația informativă D397. Aceasta obligă platformele de transport alternativ să transmită periodic date direct către Fisc, permițând acum un control activ și în timp real. Dincolo de efectul implicit obținut în sensul creșterii gradului de conformare voluntară, Direcția generală antifraudă fiscală deține date complete, obținute în timp real pentru realizarea de analize de risc fiscal punctuale și țintite exclusiv spre cazurile care prezintă risc fiscal.

A.N.A.F. își propune ca măsura legislativă adoptată să contribuie decisiv la combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate în domeniul transportului alternativ de persoane dar să protejeze și persoanele de bună credință care activează în acest domeniu și care se conformează legislației fiscale”.

Direcția de Antifraudă Fiscală va urmări în continuare companiile de ride-sharing și va actiona rapid în cazurile de evaziune descoperite prin analizele de risc, putând să intervină acum aproape instantaneu când găsesc nereguli.

(sursa: Mediafax)