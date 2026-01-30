ANAF pregătește reforma controalelor fiscale. Inspectorii au competență la nivel național

Detaliile reformei au fost prezentate de Adrian Nica, președintele ANAF, în cadrul unei conferințe de specialitate în domeniul fiscal, organizată de Ernst & Young, una dintre cele mai mari firme de consultanță din lume. Potrivit șefului ANAF, una dintre schimbările esențiale vizează renunțarea la planurile de control stabilite separat de fiecare județ și introducerea unui plan de control național, construit pe baza unei analize de risc realizate centralizat.

„Până acum, ANAF a funcționat fragmentat, cu 42 de județe și sectoarele din București, fiecare cu propria politică de control. Ne propunem să avem o abordare unitară și un plan de control la nivel național”, a declarat Adrian Nica, citat de Ziarul Financiar. El a explicat că lipsa unei coordonări centrale a dus, în timp, la situații în care aceleași spețe fiscale erau tratate diferit, în funcție de județul în care avea loc controlul.

Nica a precizat că instituția lucrează la uniformizarea practicii de control, astfel încât inspectorii să aplice aceleași interpretări în cazuri similare. „Atunci când apar interpretări diferite pe aceeași speță, preferăm să suspendăm acțiunile de control până la clarificarea situației la nivel central”, a spus acesta.

Un alt obiectiv al reformei este creșterea transparenței în activitatea de control. Conducerea ANAF intenționează să publice metodologii de control și să explice criteriile după care sunt selectate controalele. „Vrem ca metodologia de control să fie cunoscută și actualizată, astfel încât contribuabilii să înțeleagă modul în care ANAF își desfășoară activitatea de inspecție”, a afirmat Adrian Nica. De asemenea, instituția ia în calcul publicarea periodică a rezultatelor controalelor, ca parte a acestui proces de transparentizare.

Reforma include și introducerea unor indicatori de performanță pentru angajații ANAF, folosiți pentru evaluarea activității structurilor de control. „Urmărim inclusiv costul colectării și modul în care sunt soluționate controalele. Indicatorii ne vor ajuta să vedem unde sunt probleme și unde trebuie să intervenim”, a precizat președintele ANAF.

Controalele vor fi coordonate la nivel național, cu redistribuirea lucrărilor între județe, în funcție de capacitatea administrativă. „Dacă într-o zonă există deficit de personal, dosarele pot fi preluate și soluționate de alte structuri”, a spus Adrian Nica.

Potrivit acestuia, de la 1 ianuarie 2026 „inspectorii nu mai au competență la nivel de județ, ci competență la nivel național”, ceea ce permite mutarea efectivă a dosarelor din județele suprasolicitate.

