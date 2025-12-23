Analiză dură pe blogul lui Dan Voiculescu: „România de azi nu mai poate fi controlată discreționar, dar pericolul nu a dispărut”

În textul său, Dan Voiculescu arată că regimul Băsescu a fost caracterizat de o concentrare periculoasă a puterii: executivul, instituțiile de forță și Justiția au funcționat sub influența unei singure voințe politice, ceea ce a dus la decizii arbitrare și la o gravă degradare a democrației. Acea etapă, afirmă profesorul, a reprezentat o catastrofă politică ce nu trebuie repetată.

Pe blog, acesta subliniază că situația prezentă este fundamental diferită. Coaliția majoritară este marcată de disensiuni structurale, iar diferențele de viziune dintre PSD, PNL și USR generează o fragmentare reală a puterii, imposibil de redus la controlul unui singur actor. În acest context, presiunea politică internă depășește cu mult acțiunile Opoziției.

Totodată, analiza evidențiază rolul dificil al actualului șef al statului, Nicușor Dan, care și-a început mandatul într-un climat intern și internațional extrem de tensionat. Cel mai tânăr președinte al României este pus în situația de a media constant între poli multipli de putere și interese divergente.

În concluzia publicată pe blog, Dan Voiculescu avertizează că România traversează un moment de cumpănă. Anul 2026 va fi decisiv, iar viitorul va depinde atât de alegerile clasei politice, cât și de reacția societății. Fără o „Forță a Binelui”, construită dincolo de partizanate și jocuri de culise, riscul ca răul să revină sub alte forme rămâne deschis.