x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Anchetă la Spitalul „Bagdasar-Arseni” după moartea unui pacient

Anchetă la Spitalul „Bagdasar-Arseni” după moartea unui pacient

de Redacția Jurnalul    |    29 Oct 2025   •   11:03
Anchetă la Spitalul „Bagdasar-Arseni” după moartea unui pacient

Polițiștii și procurorii din Capitală au deschis o anchetă după decesul, la sfârșitul lunii august, a unui pacient internat la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”. Anchetatorii au făcut percheziții și audiază două cadre medicale în legătură cu modul în care a fost îngrijit pacientul.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București și polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri au făcut, miercuri dimineață, percheziții la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din Capitală.

De asemenea, două cadre medicale urmează să fie duse pentru audieri la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

„Activitățile efectuate vizează lămurirea circumstanțelor în care a survenit decesul unui pacient internat în Unitatea Funcțională de Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” în data de 31.08.2025, existând indicii că pacientul nu a beneficiat de îngrijirile medicale corespunzătoare specifice”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ancheta Spitalul „Bagdasar-Arseni” moarte pacient
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri