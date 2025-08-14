x close
Anchetă în Timiș, după moartea unei adolescente la maternitate

de Redacția Jurnalul    |    14 Aug 2025   •   11:46
Sâmbătă noaptea, o tânără de 16 ani din satul Checea, a murit la aproximativ două ore după ce a născut la Maternitatea Odobescu din Timișoara. Poliția a deschis, joi, o anchetă după ce mass-media a relatat cazul.

Un angajat al spitalului, sub protecția anonimatului, a vorbit pentru Vocea Timișului, despre probleme medicale, deficiențe tehnice și presiuni politice, indicând suspiciuni de mușamalizare.

Potrivit sursei interne, raportul medico-legal ar fi fost primit luni. Cauza invocată a fost „insuficiență cardiacă cu hipertrofie de ventricul stâng, necunoscută pacientei”, agravată de travaliu.

Nașterea ar fi fost asistată de o rezidentă, fără prezența medicului primar de gardă.

„Mi-e greu să cred versiunea asta. Medicul primar nici nu îl vezi la față când e de gardă. Vin, dorm și cer să nu fie deranjați, iar dacă întrebi ceva medical, te fac prost”, afirmă angajatul.

Întrebat de ce informația nu a ajuns în presă din weekend, angajatul acuză conducerea spitalului că a blocat comunicarea. „Managera actuală, dr. Iurciuc, se laudă că este de neatins de presa locală și că atâta vreme cât e la cârma spitalului, nu va ‘răsufla’ nimic. A emis o adresă internă prin care ne-a cerut să închidem toate grupurile de WhatsApp dintre secții, ca să nu se scurgă informații”, susține sursa, care afirmă că deține copia documentului.

Maternitatea nouă funcționează într-o clădire închiriată de primărie, cu vicii ascunse și deficiențe tehnice grave: scăpări în rețeaua de oxigen, ATI-ul funcționează parțial, raport nefavorabil de expertiză electrică

Joi, IPJ Timiș a transmis că polițiștii au demarat verificările pentru stabilirea întregii situații de fapt și dispunerea măsurilor legale în consecință.

(sursa: Mediafax)

