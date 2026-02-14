Animalele de companie pot oferi indicii ADN de la locul crimei

Studiul confirmă anchetatorilor criminaliști rolul pe care îl pot juca animalele de companie prezente la locul crimei în găsirea și investigarea indiciilor ADN pentru rezolvarea unui caz, a anunțat marți Universitatea Flinders din Australia.



Cercetarea de lungă durată realizată de universitatea australiană și de experți din cadrul poliției din statul australian Victoria a demonstrat modul în care câinii și pisicile pot fi testați pentru transferul indirect de ADN la locul crimei de la alte persoane decât proprietarii lor, se precizează în declarație.



''Câinii și pisicile sunt prezente în majoritatea gospodăriilor din întreaga lume și interacționează în mod obișnuit cu mai multe persoane și medii'', a declarat Heidi Monkman, doctorandă la Facultatea de Știință și Inginerie a Universității Flinders.



Câinii și pisicile acționează ca intermediari în transferul de ADN, cu implicații majore în cazurile în care la locul crimei sunt prezente astfel de animale de companie, a precizat Monkman, autoare principală a mai multor articole de cercetare pe această temă.



Chiar și un contact de scurtă durată între animalele de companie și suspecți lasă ADN uman detectabil pe corpul lor, a constatat studiul. 'Conștientizarea și utilizarea acestui fenomen ar putea oferi anchetatorilor indicii importante când pun cap la cap dovezile în cazurile penale grave', a spus Monkman.



Studiile au testat transferul de ADN prin interacțiuni controlate între animale de companie și voluntari. Potrivit concluziei, ADN-ul proprietarului prezent pe animalul său de companie se poate transfera pe infractorii simulați, putându-i asocia cu locul crimei. ADN-ul poate ajunge, de asemenea, în locuri pe care proprietarii nu le-au atins niciodată, putându-i asocia cu locul crimei unde nu au fost prezenți, a adăugat cercetătoarea.



''Explorăm potențialul pisicilor și câinilor de a fi martori tăcuți, de a acționa ca vectori de contaminare și transfer la locul crimei din mediul rezidențial'', a spus Monkman.

