Mielul perfect pentru Paște: Ce recomandă inspectorii ANSVSA

„Ca să vă bucurați de sărbători cu liniște și siguranță, v-am pregătit câteva recomandări simple pentru momentele când mergi la cumpărături”, se arată în mesajul publicat joi de ANSVSA.

Oficialii din domeniul sanitar îi sfătuiesc pe consumatori să achiziționeze carne de miel doar din unități autorizate sau înregistrate sanitar precum supermarketuri, măcelării, carmangerii sau spații temporare special amenajate, aflate sub supraveghere și evitarea surselor clandestine de aprovizionare.

Un alt aspect pe care cumpărătorii trebuie să îl verifice este ștampila oficială de sănătate, aplicată pe carcasă, care confirmă că produsul a fost supus controalelor sanitar-veterinare.

Autoritățile amintesc că produsele, în magazine, trebuie să fie însoțite de certificate sanitar veterinare care atestă proveniența și siguranța produsului.

Autoritatea subliniază și importanța depozitării corecte a cărnii după cumpărare. „După ce ați cumpărat carnea, puneți-o la rece cât mai repede. Este esențial ca depozitarea și transportul să se facă la temperaturi constante, pentru a preveni orice risc de alterare”, se arată în mesaj.

„Siguranța alimentară nu este negociabilă, iar noi suntem aici pentru a ne asigura că produsele de pe masa dumneavoastră sunt sigure pentru consum. Dacă observați nereguli, sunați-ne la Call Center-ul gratuit: 0800.826.787”, mai transmite ANSVSA.

(sursa: Mediafax)