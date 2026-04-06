Jurnalul.ro Ştiri Observator Antarctica dispune de aur, argint, cupru și fier. Un tratat semnat și de România interzice însă exploatarea lor

de Redacția Jurnalul    |    06 Apr 2026   •   13:45
Sursa foto: Hepta

Antarctica are rezerve uriașe de aur, argint, cupru și fier care ar putea fi exploatate pe măsură ce gheața se topește. Totuși, exploatarea este interzisă printr-un tratat internațional semnat de mai mute țări, inclusiv România. Situația s-ar putea schimba în viitor.

Topirea gheții, reapariția terenurilor și creșterea nivelului mărilor vor schimba statutul Antarcticii, arată o nouă cercetare citată de Live Science. Este vorba despre un studiu publicat în Nature Climate Change care încearcă să prezinte forma continentului sudic fără gheață. Rezultatele dezvăluie că schimbările climatice ar putea scoate la iveală resurse minerale valoroase, iar asta va duce la renegocierea tratatelor internaționale care vizează Antarctica.

Este primul studiu de acest tip despre Antarctica. Experții estimează că până în anul 2300 o porțiune uriașă va rămâne fără gheață dezvăluind munți, văi și canioane.

În zonă se află depozite de cupru, aur, argint, fier și platină. Resursele se află pe teritoriile revendicate de Argentina, Chile și Regatul Unit, dar exploatarea este interzisă prin Tratatul Antarctic. Totuși, situația s-ar putea schimba după anul 2048 atunci când semnatarii vor avea voie să solicite o revizuire a protocolului.

Tratatul Antarctic a fost semnat de 47 de țări, inclusiv România. Acesta a intrat în vigoare în 1961 și are rolul de a reglementa statutul teritoriului situat la sud de paralela 60°. Practic, teritoriul este dedicat exclusiv păcii și cercetării științifice deoarece interzice activitățile militare și exploatarea resurselor minerale și limitează prezența umană.

(sursa: Mediafax)

TOP articole pe Jurnalul.ro:
