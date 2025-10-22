Aproape două treimi dintre antreprenori NU vor creșterea salariului minim din 2026

În perioada 10-15.10.2025, IMM România a realizat un sondaj referitor la percepția antreprenorilor în legătură cu creșterea salariului minim brut pe țară în anul 2026, la care au fost 2017 respondenți, fiind înregistrate următoarele răspunsuri:

1. În ceea ce privește forma de organizare, respondenții au fost 59,4 % microîntreprinderi, 20,3 % întreprinderi mici, 10,9 % întreprinderi mijlocii și 9,4 % întreprinderi mari.

2. Referitor la domeniul de activitate al respondenților, 54,5 % sunt din servicii, 16,8% producție, 9,9 % din comerț, 5% aparțin HORECA și 4,5% sunt din construcții.

La întrebarea ”Câti salariati din societatea dvs. sunt încadrati în prezent la nivelul salariului minim brut pe țară?”, antreprenorii au răspuns astfel:

1) 29,2% între 2 și 5 salariați

2) 24,3%; peste 11 salariați;

3) 17,8% niciunul;

4) 17,3% 1 (un) salariat.

5) 11,4% între 6 și 10 salariați;

4. Fiind întrebații dacă Susțin cresterea salariului minim brut pe țară începand cu 1 ianuarie 2026, 63,9% au răspuns NU și 36,1% au răspuns DA.

5. La întrebarea Dacă nu, de la ce dată ați fi de acord cu creșterea salariului minim brut pe țară?- întrebare semideschisă- antreprenorii având oferite variante prestabilite de răspuns dar și posibilitatea de a menționa liber altă dată – cele mai multe răspunsuri au fost:

- 51,3% au menționat 1 ianuarie 2027;

- 23,4% după depășirea crizei economice;

- 16,9 % au răspuns 1 martie 2026;

- 8,4% au menționat 1 iunie 2026.

6. La întrebarea ” Care considerați că trebuie să fie valoarea salariului minim brut pe țară începând cu 1 ianuarie 2026?” principalele răspunsuri au fost:



- 54% au răspuns că valoarea trebuie să fie la același nivel în 2025, respectiv 4050 lei brut;

- 20,8% 4.250 de lei brut;

-11,4% 4.500 de lei brut;

-7,9% să aibă valoarea peste 4.500 de lei brut;

7. Întrebați ” Ce dificultăți veți întâmpina în cazul unei creșteri a salariului minim brut pe țară începând cu 1 ianuarie 2026?” -răspunsuri multiple- antreprenorii au răspuns astfel:

1) 53,5% creșterea prețului produselor/serviciilor oferite;

2) 42,6% scăderea competitivității;

3) 24,8% oprirea/renunțarea la efectuarea investițiilor;

4) 23,8% pierderea unor contracte;

5) 18,8% diminuarea profitului.

6) 14,4% închiderea firmei

7) 18,8% declară că nu vor fi afectați de creșterea salariului minim.

8. La întrebarea ” În cazul în care cresterea salariului minim brut pe țară de la 1 ianuarie 2026 va avea ca efect disponibilizarea unor salariaţi din întreprinderea dvs., care este numărul acestora??”

- 49,5% au răspuns că NU vor efectua disponibilizări,

- 23,8% între 2 și 5 salariați,

- 16,8% 1 (un) salariat,

- 5,4% peste 10 salariați

- 4,5% între 6 și 10 salariați.

9. Fiind întrebați ” Care sunt măsurile necesare pe care autoritățile ar trebui să le implementeze pentru a se putea asigura cresterea salariului minim brut pe țară?” -răspunsuri multiple- antreprenorii menționează pe primele 4 locuri următoarele măsuri:

1) 84,7% scăderea fiscalității cu 5 puncte procentuale a impozitului pe salarii;

2) 43,6 % stimularea investițiilor;

3) 39,1% acces rapid la fonduri europene pentru întreprinderi.

10. Fiind întrebați dacă Susțineți păstrarea în 2026 a deductibilității de 300 de lei pentru angajații cu salariul minim brut pe țară și venituri brute realizate până în 4.300 de lei ?” 89,6% au răspuns DA și 10,4% au răspuns NU.

11. La întrebarea ”Care sunt măsurile pe care le considerați necesare pentru creșterea veniturilor salariaților?”-răspunsuri multiple- antreprenorii menționează pe primele 4 locuri următoarele măsuri:

1) 45% - aproape jumătate dintre respondenți- consideră că este necesară creșterea sumei neimpozabile din salariul minim brut la 400 de lei și creșterea plafonului veniturilor brute realizate pentru aplicarea deductibilității la 4.500 de lei;

2)41,1% menționează doar creșterea sumei neimpozabile din salariul minim brut la 400 de lei;

3)36,6% consideră necesară creșterea deducerilor personale de bază pentru salariați;

4)24,3% au răspuns: creșterea plafonului veniturilor brute realizate pentru aplicare deductibilității la 4.500 de lei.

POZIȚIA IMM ROMÂNIA PRIVIND CREȘTEREA SALARIUL MINIM BRUT PE ȚARĂ

IMM România propune înghețarea salariului minim brut pe țară, având în vedere:

Creșterea costurilor cu forța de muncă într-o perioadă în care avem o creștere generalizată a taxelor și impozitelor pentru mediul de afaceri conduce în mod inevitabil la scăderea competitivității societăților românești. Mărirea numărului de insolvențe și scăderea consumului arată reculul economiei românești, fapt care creează o presiune suplimentară asupra IMM-urilor. Aproape 2/3 dintre antreprenori -63,9%- nu susțin creșterea salariului minim brut pe țară de la 1 ianuarie 2026, iar mai mult de jumătate dintre întreprinderi – 51,3%- susțin creșterea salariului minim începând cu 1 ianuarie 2027.

În utimii 3 ani, salariul minim brut a crescut în mod constant peste rata inflației, astfel cum rezultă din datele INS, puterea de cumpărarea a salariaților crescând în termeni reali. O nouă creștere a salariului minim brut pe țară, în contextul economic actual, caracterizat de instabilitate economică și fiscală, conduce la disponibilizări de personal, distorsionarea pieței prin concurența neloială făcută de munca nefiscalizată și reducerea investițiilor.

O modalitate de creştere a veniturilor salariale, fără o mărire nesustenabilă a costurilor pentru angajatori, este scăderea fiscalității pe forța de muncă, 84,7% dintre antreprenori susținând reducerea cu 5 puncte procentuale a impozitului pe salarii, ca o modalitate de creșterea a veniturilor pentru salariați.