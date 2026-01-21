Anunț alarmant în presa maghiară: România își pregătește populația pentru război

Generalul american a vizitat comandamentul NATO din Sibiu și baza militară din Cincu.

Răspunzând la întrebarea unui jurnalist, șeful Statului Major al Armatei Române a spus că populația României trebuie să fie pregătită pentru război, precum și pentru alte dezastre, cum ar fi incendii, cutremure și inundații.

El a menționat că sunt planificate mai multe programe de pregătire în cooperare cu Inspectoratul Național pentru Situații de Urgență.

Generalul Gheorghiță Vlad a subliniat că armata română ar dori să ofere instruire militară pentru 1.000-2.000 de tineri voluntari în anul următor. Există însă posibilitatea de a instrui până la 10.000 de tineri anual.

Șeful Statului Major a menționat că zona economică exclusivă a României în Marea Neagră nu este acoperită de umbrela de apărare a articolului 5 al NATO. Bucureștiul trebuie să se ocupe de protejarea cablurilor submarine de energie și telecomunicații și a câmpului de gaze Neptun Deep.

În acest scop, a spus el, trebuie dezvoltată și marina militară.

(sursa: Mediafax)