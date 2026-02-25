Dialog cu societatea civilă pentru apărarea statului de drept – Președintele instanței supreme: "Justiția se fisurează unde începe compromisul"

Evenimentul a adunat 60 de reprezentanți ai ONG-urilor specializate în democrație, justiție, stat de drept și drepturile omului, alături de conducerea instanței supreme, pentru a discuta deschis despre "Cum apărăm statul de drept?".

Președintele ÎCCJ a deschis discuțiile cu un discurs ferm, subliniind că justiția autentică nu poate fi modelată după "emoțiile de moment, oricât de abil ar fi acestea cultivate". "Justiția este una singură. Tocmai de aceea trebuie apărată fără ezitare de orice formă de imixtiune sau presiune, directă sau indirectă, vizibilă ori disimulată. Pentru că acolo unde începe compromisul, se fisurează încrederea", a declarat președintele, adăugând că independența nu este un slogan, ci o "frontieră" esențială. Lia Savonea a insistat asupra nevoii de dialog deschis, inclusiv despre "contexte dificile, coincidențe care ridică semne de întrebare, dezinformare, încredere publică sau echilibrul fragil dintre libertatea de exprimare și responsabilitate". În final, președintele a concluzionat poetic: "Istoria nu reține zgomotul unei epoci, ci verticalitatea celor care au refuzat să abdice."

Dezbaterea a vizat soluții concrete, cu constituirea grupurilor de lucru pe patru arii tematice majore: independența justiției și pactul pe justiție; îmbunătățirea accesului la justiție, inclusiv asistență judiciară și reducerea duratei litigiilor; organizarea instanțelor, cu separarea totală a carierei judecătorilor de cea a procurorilor și responsabilizarea corelativă independenței; precum și actualizarea expertizei tehnice judiciare.

Participanții din societatea civilă au punctat clar problemele sistemice: independența justiției ca fundament nenegociabil al statului de drept, accesul real la justiție care implică resurse alocate de stat pentru soluționarea rapidă a litigiilor – un drept fundamental, nu o oportunitate economică –, și nevoia de transparență proactivă pentru a contracara dezinformarea. Ei au cerut instanțe bine organizate, cu responsabilitate clară și modernizare continuă, pentru a ține pasul cu o societate în schimbare.

Prin acest mecanism, ÎCCJ demonstrează un angajament real pentru transparență și cooperare loială, anunțând că soluțiile din grupurile de lucru vor fi dezbătute interprofesional și cu societatea civilă în runde viitoare. Raportul dezbaterilor va fi publicat după centralizarea propunerilor, oferind o platformă operațională pentru intervenții în limitele competențelor instituționale.

Această inițiativă vine ca un răspuns necesar la atacurile subtile asupra independenței judiciare, subliniind că o justiție puternică se întărește prin dialog, nu prin izolare, și că statul de drept se apără prin instituții drepte și oameni lucizi.